Juventus fuori dalle coppe: lo hanno appena saputo

Juventus fuori dalle coppe, i bianconeri rischiano di essere sanzionati dall’Uefa: l’indiscrezione che chiarisce tutto.

Domenica la Juventus scenderà in campo a Udine per giocare la sua ultima partita di campionato. Per i bianconeri in palio c’è poco: la classifica attuale, stravolta dalla penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze, vede la squadra di Massimiliano Allegri al settimo posto, dietro a Roma e Atalanta. Se la Serie A terminasse con un turno d’anticipo, insomma, la Signora strapperebbe un pass per la prossima Conference League.

Soltanto battendo l’Udinese, e sperando che giallorossi e nerazzurri non vincano, la Juve finirebbe al quinto o al sesto posto, due piazzamenti che invece significano Europa League. In attesa ovviamente che la Fiorentina disputi la finale di Conference con il West Ham. In quel caso anche il settimo posto non conterebbe nulla, considerando che i viola si qualificherebbero direttamente all’Europa League. Ma per i bianconeri, qualunque dovesse essere l’esito della sfida della Dacia Arena, la partecipazione ad una competizione continentale potrebbe sfumare ugualmente. Il massimo organo calcistico europeo, infatti, è pronta ad intervenire, escludendo la Juventus da qualsiasi manifestazione Uefa.

Juventus fuori dalle coppe, Momblano: “Il club ne è già a conoscenza”

Ieri sera, durante la finale di Europa League tra Roma e Siviglia – secondo quanto riportato da Sport Mediaset – ci sarebbe stato un incontro tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il suo omologo Uefa Aleksander Ceferin.

Quest’ultimo non avrebbe particolarmente gradito l’esito dei processi sportivi che hanno riguardato la Juventus, conclusi martedì scorso con un accordo tra la società bianconera e la Procura Figc. A Nyon avrebbero forse preferito che fosse la Federazione a fare in modo che la Signora non potesse partecipare alle prossime coppe europee. Nel frattempo un’indiscrezione importante è venuta fuori durante la diretta Twitch di Juventibus. Stando a quanto riportato dal giornalista Luca Momblano, la Juventus sarebbe già a conoscenza del fatto che non potrà partecipare ad alcuna manifestazione internazionale nel 2023-24.