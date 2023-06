Ha stregato la Juventus: colpo alla Dybala, arriva la firma

Ha stregato la Juventus, il giovane calciatore è a un passo dalla conferma: il nuovo contratto è già pronto.

Alzi la mano chi, ieri sera, non ha provato un pizzico di rammarico per come è terminata la lunga storia d’amore tra la Juventus e Paulo Dybala. Il fantasista argentino, nonostante fosse a mezzo servizio per i soliti problemi muscolari, è riuscito a mettere la sua firma sul vantaggio della Roma nella finale di Europa League con il Siviglia.

E forse l’avrebbe anche decisa se non fosse stato per quella sfortunata autorete di Mancini che ha riportato il risultato in parità. Il nativo di Laguna Larga, a Torino dal 2015 al 2022, è uno di quelli che con i piedi disegna calcio. E il gol realizzato nella notte di Budapest è un’altra gemma che può aggiungere alla sua personale collezione. La serata si è conclusa tra le lacrime, con la Roma di José Mourinho sconfitta ai rigori dalla squadra che – e ne sa qualcosa anche la Juventus – con questa competizione continua ad avere un feeling speciale. Lo stesso Dybala è stato costretto ad uscire a metà ripresa perché non ancora al meglio. In tanti si sono chiesti cosa avrebbe potuto dare alla Juve se il club un anno fa avesse deciso di puntare ancora su di lui. Ma ormai è acqua passata.

Ha stregato la Juventus, nuovo contratto per Yildiz

La Juventus guarda al futuro, cercando di scoprirli i nuovi Dybala. Un giocatore che fa ben sperare è Kenan Yildiz, quest’anno messosi con la Primavera bianconera.

Nella squadra allenata da Paolo Montero il calciatore turco nato da madre tedesca ha brillato, mettendo a referto ben 11 gol e 7 assist in 29 partite. Gli ha dato fiducia anche il tecnico della Nex Gen Massimo Brambilla, facendogli giocare sette gare di Serie C. Yildiz piace molto a Massimiliano Allegri e non è da escludere che il prossimo anno possa guadagnarsi diverse convocazioni in prima squadra. Il nuovo contratto intanto a quanto pare è ormai solamente una formalità, come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti durante la diretta Twitch di Juventibus.