Tudor-Juventus, l’ora è scoccata: annuncio UFFICIALE definitivo

Annuncio UFFICIALE del Marsiglia su Igor Tudor, ecco cosa succederà nel futuro del tecnico. Tutti i dettagli svelati.

Il tecnico ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dal club. Come confermato da ‘Footmercato.net’, l’allenatore del Marsiglia lascerà il sud della Francia a fine stagione.

Lo ha detto ufficialmente ai suoi giocatori. Igor Tudor, ex calciatore bianconero e membro dello staff di Pirlo proprio ai tempi in cui fu tecnico della Juventus, lascia la sua avventura in Francia. Dopo aver raggiunto buoni risultati con il club francese, adesso, lo ha già comunicato ai suoi giocatori.

“Lo ha comunicato ai giocatori”: Tudor lascia il Marsiglia

Igor Tudor pronto a voltare pagina, dopo la sua avventura francese, che ha rispettato le aspettative sul tecnico – ormai – tra i più quotati a livello europeo, adesso, è pronto per lanciarsi in una nuova avventura, che sia la Juventus? Certamente il suo profilo è stato più volte accostato alla Vecchia Signora, così come altri nomi noti.

Si era parlato anche di un possibile anno sabbatico per il tecnico ma questo è tutto da vedere soprattutto se la chiamata della Juventus dovesse arrivare in caso di separazione consensuale con Allegri. Non ci resta che attendere il verdetto che arriverà, puntuale, a fine stagione. Certamente il tecnico sembra avere la stoffa giusta per fare la differenza anche in bianconero.