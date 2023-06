Ha rotto il silenzio: non sarà il nuovo allenatore della Juve

Cade un nome nella corsa alla panchina della Juventus: la sentenza sul tecnico della Serie A

Nonostante Allegri abbia detto più volte che rimarrà sulla panchina della Juventus al 100%, la società starebbe facendo comunque dei sondaggi per nuovi allenatori.

La stagione della Juve è stata fallimentare, a prescindere dalle penalizzazioni che inevitabilmente hanno influito anche sull’umore dei calciatori, oltre che sulla classifica. L’eliminazione dalla Champions ai gironi, la sconfitta in semifinale di Coppa Italia e di Europa League, zero trofei in bacheca in due anni. Tanti fattori che stanno portando la società a valutare se sia idoneo proseguire il progetto tecnico con Allegri. In queste ultime settimane sono venuti fuori diversi nomi per la panchina bianconera. Alcuni decisamente improbabili come Antonio Conte, che rappresenterebbe un clamoroso ritorno attualmente poco plausibile. Altri più concreti come Igor Tudor e Raffaele Palladino. Entrambi conoscono l’ambiente Juventus per aver vestito la maglia bianconera da calciatori. Tudor, inoltre, è anche stato vice allenatore durante la carica di Andrea Pirlo, quindi ha anche assaporato il ruolo in panchina, se pur da secondo.

Juventus, svolta Thiago Motta: “Non interessa”

Tra i nomi venuti fuori negli ultimi tempi per la panchina della Juventus c’è anche quello di Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto.

Un nome intrigante e che proprio due anni fa ha buttato fuori dalla Champions League la Juventus di Pirlo, quando ancora c’era Cristiano Ronaldo. Un altro allenatore interessante per i bianconeri è quello di Thiago Motta. L’ex centrocampista di Psg e Inter ha portato a termine una stagione straordinaria col Bologna, portando la squadra a salvarsi con larghissimo anticipo rispetto alle previsioni e a puntare addirittura all’Europa. I rossoblù sono cresciuti sotto tutti i punti di vista, sia in termini di singoli che di collettivo e gioco. Il lavoro di Motta è sotto gli occhi di tutti e anche il suo status è salito. Il suo nome è stato accostato alla panchina bianconera ma è arrivata la risposta del giornalista de ‘La Provincia di Como’ che ha sentenziato così tramite il proprio profilo twitter: “Thiago Motta non interessa alla Juventus”. Secco e deciso nella sua affermazione, senza spazio a equivoci. Nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara, anche dopo la nomina del nuovo direttore sportivo.