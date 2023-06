In Serie A ad un anno di distanza: è sempre Juventus-Inter

Piazza pulita del Chelsea che mette alla porta diversi big: duello di mercato tra Inter e Juventus per il difensore

Il Chelsea intende fare piazza pulita dopo un calciomercato invernale rivelatosi totalmente fallimentare, come certifica anche la classifica.

Il club londinese si è classificato 12esimo in Premier League e l’anno prossimo non parteciperà a nessuna coppa europea. Dalla prossima stagione la squadra sarà guidata da Mauricio Pochettino che cercherà di aprire un nuovo ciclo, riportando i ‘Blues’ a lottare per il titolo e non solo. Il Chelsea si prepara a sfoltire notevolmente la rosa, sia per snellire il numero di giocatori che per abbassare il monte ingaggi. Ci sono diverse situazioni in bilico ancora da ultimare: da Mason Mount a Christian Pulisic e N’Golo Kanté. Un altro giocatore che potrebbe lasciare Londra in questa sessione estiva di mercato è Trevoh Chalobah. Il classe ’99 di Sierra Leone ha un contratto molto lungo, fino al 2028, ma è uno dei giocatori in uscita. Il difensore ha avuto uno scarso minutaggio nell’ultima stagione e vuole trovare un ruolo più centrale all’interno della propria squadra.

Juventus, Chalobah in uscita dal Chelsea: piace anche all’Inter

Il nome di Chalobah è finito nel mirino di Inter e Juventus. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un difensore e l’inglese dei ‘Blues’ potrebbe essere il profilo giusto.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, sia la squadra di Inzaghi che i bianconeri sono in trattativa per il difensore del Chelsea. Il classe ’99 ha una valutazione di circa 22 milioni di euro, una cifra non così eccessiva per Inter e Juve. Entrambe le squadre valutano il prestito con opzione di riscatto a titolo definitivo. Bisognerà capire quale è l’idea del Chelsea in merito alla modalità di cessione di Chalobah. Il giocatore, pur avendo giocato poco, ha già un’esperienza internazionale importante, soprattutto in Champions League e potrebbe portare un valore aggiunto ai bianconeri, così come ai nerazzurri. Anche il fattore età è molto influente nella decisone: Chalobah ha 23 anni e quindi grandi margini di crescita, ma anche necessità di giocare con continuità. Può giocare anche in una difesa a tre o come terzino. Un giocatore duttile che Juve e Inter sono pronte a contendersi.

Ricordiamo che andrà comunque risolto il nodo legato agli extra-comunitari in casa Juventus. I bianconeri, infatti, hanno utilizzato al momento tutti gli slot disponibili.