Koulibaly-Juventus e il gioco delle tre carte: nuovo colpo di scena

Il Chelsea valuta il sacrificio di un big: la Juventus vede uno spiraglio ma deve fare i conti con la concorrenza dell’Inter

Il Chelsea si prepara a una vera e propria rivoluzione nel corso della finestra estiva di calciomercato, in seguito alle mosse durante il mercato invernale, rivelatesi fallimentari.

A gennaio sono arrivati grandi nomi ma nessuno di loro ha reso come ci si aspettava. In estate ci saranno diverse cessioni che serviranno a snellire la rosa e ad alleggerire il monte ingaggi. Al centro delle questioni ci sono Mason Mount e Christian Pulisic, entrambi nel mirino delle big di Serie A. Un altro giocatore che interesse ai club italiani è Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è arrivato in estate a Londra dopo aver chiuso il suo rapporto con il Napoli. Il suo primo anno al Chelsea non è stato dei migliori, certamente sotto le aspettative. L’Inter su tutti è sulle tracce di Koulibaly, dovendo trovare un sostituto di Milan Skriniar per la prossima stagione. Lo slovacco ha già firmato col Paris Saint-Germain e i nerazzurri hanno necessità di colmare questo vuoto, riempito molto bene in questo periodo da Damian.

Juventus e Inter si contendono Koulibaly: il Chelsea apre al ritorno in Italia

Il Chelsea non è rimasto soddisfatto dal rendimento di Koulibaly e sta considerando l’ipotesi di sacrificarlo già in estate.

Come riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, l’Inter è in prima linea per il centrale senegalese ma anche la Juventus lo sta monitorando da vicino. Entrambe sono alla ricerca di un nuovo difensore. L’Inter per rimpiazzare Skriniar, la Juve per rinforzare un reparto che ormai non può più fare affidamento su Bonucci, Alex Sandro. Il classe ’91 ha un contratto fino al 2026 e una valutazione di circa 30-40 milioni di euro. Pochi giorni fa sui social lo stesso Koulibaly si è detto motivato per la nuova stagione e voglioso di riscattare l’ultima annata negativa. Un messaggio che lascia intendere che nella sua testa ci sia la volontà di rimanere a Londra. Allo stesso tempo, però, il richiamo dell’Italia potrebbe convincerlo a ritornare dove è stato bene per tanti anni. La Juventus vuole provarci ma dovrà aggirare le mosse dell’Inter.