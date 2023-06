Da Allegri a Italiano: pokerissimo Juventus, cifre da urlo

Ci si avvicina all’ultimo impegno stagionale in casa Juventus, con la consapevolezza che la stagione che sta andando in archivio non sarà certo ben ricorda.

Il cammino degli uomini di Allegri è stato molto tribolato. Per gli infortuni dei big, vero, ma soprattutto per le vicende extra campo che non hanno certo aiutato i giocatori. Nessun titolo all’attivo ma pure la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Un risultato che sul campo sarebbe stato conquistato se non ci fosse la penalizzazione di 10 punti legata al caso plusvalenze che ha fatto sì che la squadra scivolasse indietro in classifica. Ora non si può far altro che cercare di dare il massimo per aggrapparsi ad un piazzamento che consentirebbe quantomeno di calcare altri palcoscenici europei. Poi a bocce ferme la società inizierà ad operare per costruire una Juventus sempre più forte ed ambiziosa. Con l’incognita legata alla questione allenatore.

Juventus, il toto allenatore vede tanti candidati

Sono ormai settimane che si sta parlando con insistenza del futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è legato alla Juventus da altri due anni di contratto. Ma nonostante questo si vocifera di un possibile cambiamento nel corso dell’estate, con il club voglioso di dare una svolta puntando sempre più sulla linea verde.

Tuttosport in edicola ha fatto il borsino relativo alle percentuali legate al nome dell’allenatore della Juve 2023-2024 indicando ben cinque opzioni. Segnale che comunque c’è una situazione di dubbio, da sciogliere nelle prossime settimane. Per il momento il quotidiano indica la conferma di Allegri al 30%, con Tudor maggior candidato a sostituirlo con il 25% delle probabilità. In lizza per la panchina bianconera però ci sarebbero anche altri nomi. Quello di Thiago Motta (20%) e quello di Conceicao, indicato al 15%. Le residue percentuali, il 10%, sono appannaggio di Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, che ha portato i viola in finale di Coppa Italia e Conference League.