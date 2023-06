Processo Juventus, esplode un nuovo caso: Napoli tirato in ballo

Juventus, l’opinionista Oppini ha parlato della situazione dei bianconeri lanciando una frecciatina nei confronti del Napoli: cosa è successo.

Il noto opinionista e tifoso bianconero, Francesco Oppini, ha parlato della situazione dei bianconeri e del caso che riguarderebbe anche il Napoli. Andiamo a scoprire in dettaglio il caso.

Secondo l’opinionista Francesco Oppini, come riferiscono da ‘arenapoli.it’, avrebbe parlato di un caso che riguarda direttamente i partenopei, il cosiddetto ‘caso Osimhen‘.

Oppini tira in ballo il Napoli: “Pensate cosa sarebbe successo se…”

Così, infatti, come riferiscono da ‘Areanapoli.i’t, avrebbe parlato l’opinionista Oppini proprio a proposito del caso:

“Il “caso Osimhen” mi sembra quantomeno interessante da analizzare. Pensate che cosa sarebbe accaduto se fossero stati i bianconeri a acquistare un singolo giocatore, che ti fa vincere il campionato con i suoi gol, con metodi non proprio così chiari. Come fa, per esempio, un calciatore che gioca in Eccellenza – dove non esistono nemmeno gli stipendi – a valere 15 milioni di euro? A questa domanda nessuno ha mai dato risposte”.