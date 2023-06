“Roma esclusa due anni”: maxi squalifica Mou, ‘condanna’ choc

Dal ‘Telegraph’ arriva una ‘sentenza’. Quello che potrebbe succedere alla Roma secondo il pensiero del giornalista.

Dal quotidiano estero tra i più seguiti, si parla di un episodio accaduto proprio dopo la gara di Europa League, la finale che ha visto la Roma perdere contro il Siviglia ai calci di rigore.

Il brutto episodio accaduto in aeroporto, dove i tifosi della Roma hanno aggredito verbalmente e fisicamente l’arbitro della finale, che era con la famiglia, non è passato indifferente alla stampa estera. Che, proprio dal ‘Telegraph’, ha dato la sua ‘sentenza’.

‘I would ban Roma from European competition for between one and two seasons and Mourinho should also receive a 10-match ban’

✍️ @HACKETTREF#TelegraphFootball | #UEL

— Telegraph Football (@TeleFootball) June 2, 2023