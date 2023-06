Allegri via dalla Juve senza rancore: “Quattro milioni per l’erede”

Allegri via dalla Juve senza rancore, continua a far discutere la posizione del tecnico bianconero: “Lo esoneri e basta”.

Per il secondo anno consecutivo la Juventus chiuderà senza alcun titolo. Ma a differenza della passata stagione i bianconeri potrebbero rimanere anche senza le coppe.

La Champions League, infatti, è sfumata a causa della penalizzazione di 10 punti inflitta a causa del caso plusvalenze. La Signora è di nuovo scivolata in settima posizione e, prima dell’ultima giornata di Serie A, non sa ancora se il prossimo anno giocherà in Europa o Conference League. Al di là di come finirà il match di Udine, in programma domani sera alla Dacia Arena, gli uomini di Massimiliano Allegri sono certi di chiudere tra il quinto e il settimo posto ma un’altra “mazzata” rischia di arrivare dall’Uefa. Che entro fine mese dovrà decidere se la Juventus potrà partecipare o meno alle prossime competizioni internazionali. In ogni caso c’è ben poco da salvare in quest’annata in cui i bianconeri hanno deluso anche sul campo. Dall’eliminazione dalla Champions League già ai gironi alla delusioni più recenti in Coppa Italia e in Europa League.

Allegri via dalla Juve senza rancore, Ravezzani spara a zero: “Il motivo economico non c’entra”

Sul banco degli imputati c’è finito – e non poteva essere altrimenti – l’allenatore Massimiliano Allegri, secondo molti tifosi e opinionisti il principale responsabile di quest’ennesima stagione in tono minore da parte della Juventus.

Il tecnico livornese non è stato capace di ripagare la fiducia della società, che l’ha sempre difeso e protetto anche nei momenti più difficili. In cui, con ogni probabilità, un altro allenatore difficilmente sarebbe riuscito a mantenere la panchina. Non si sa ancora quello che succederà da qui alle prossime settimane, in cui il futuro di Allegri dovrà essere chiarito. Ma a questo punto una sua permanenza non è da escludere. Forse anche per motivi prettamente economici, visto che ha un contratto fino al 2025. Non è d’accordo il giornalista Fabio Ravezzani. “Una delle più grandi scemenze di queste settimane – ha detto – è che la Juve non licenzierebbe Allegri per i due anni di contratto da pagare. Se ritieni che l’allenatore sia causa dei tuoi mali lo esoneri e basta. Spendi quattro milioni lordi per uno bravo e sai che ne incasserai molti di più”.