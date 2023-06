Udinese-Juventus, i convocati di Allegri: Vlahovic e Bremer out

Udinese-Juventus, i convocati di Allegri in vista della sfida della “Dacia Arena”. Ecco la lista diramata dal tecnico livornese.

Ultima tornata di campionato per la Juventus di Max Allegri, che alla “Dacia Arena” di Udine se la vedrà con i friulani per chiudere una stagione piuttosto complicata. Milik e compagni, però, vogliono ancora alimentare le residue speranze di acciuffare in extremis un posto in Europa League, sfruttando magari un passo falso delle squadre che la precedono.

Ecco i convocati di Allegri in vista di Udinese-Juventus: confermate le assenze di Bremer e Vlahovic, già anticipate da Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri, Riccio

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti

ATTACCANTI: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior