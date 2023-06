Juventus, Allegri choc: “Ringrazio tutti, io sono stanco”

Si è chiusa con una vittoria amara la stagione della Juventus, il successo sul campo dell’Udinese non ha portato infatti i risultati sperati.

La Roma e l’Atalanta hanno vinto i loro match casalinghi e dunque restano davanti alla formazione di Allegri. Che chiude al settimo posto in classifica e deve dire addio anche alla speranza di partecipare all’Europa League. Nella prossima stagione, salvo sorprese, il suo palcoscenico sarà l’Europa League.

La sfida sul campo dei friulani non è stata affatto semplice da affrontare. La Juventus ha dovuto lottare con un avversario ben messo in campo e molto determinato nonostante il match non fosse fondamentale per la classifica dei padroni di casa. Decisivo il gol segnato nella ripresa da Chiesa, che ha suggellato la superiorità degli ospiti. La Juve infatti nel primo tempo era andata vicina alla rete in più occasioni. Ora si potrà programmare in ogni minimo dettaglio il futuro.

Juventus, Allegri: “Cosa farò l’anno prossimo? Ce lo dirà la società”

Ai microfoni della stampa alla fine della partita si è presentato come sempre Massimiliano Allegri. Sarà stata la sua ultima gara sulla panchina bianconera? Questo lo dirà solo il tempo.

E lo ammesso lo stesso allenatore. “Cosa farò l’anno prossimo? Ce lo dirà la società” ha detto a Sky. Spiegando come “adesso me ne vado a casa dove ho un nipotino, ho il mio cavallo che corre. Non voglio parlare nè della partita, nè della classifica. Ringrazio tutti, sono stanco, a luglio ci penserà la società a pianificare la squadra come è normale che sia” ha continuato il tecnico. “E’ stata un’annata difficile e bella, sono commosso e voglio ringraziare i miei giocatori e i miei uomini, quelli che hanno lavorato con me dentro la Continassa con grande professionalità“.