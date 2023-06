Udinese-Juventus, voti e pagelle bianconere

By

E’ andato in scena l’ultimo incontro di questa stagione per la Juventus, che in trasferta è stata ospite dell’Udinese nella 38esima giornata.

Risultato finale 0-1. Una vittoria che però è amara per la formazione di Massimiliano Allegri. Perché i tre punti conquistati non bastano per accedere alla prossima edizione dell’Europa League. La Juve chiude al settimo posto garantendosi l’accesso alla Conference League. Ma torniamo alla partita di questa sera.

Nel primo tempo i bianconeri torinesi hanno provato a fare la partita, tenendo i ritmi alti. Ne è uscito fuori un confronto aperto, con tante occasioni per segnare. Ad andare vicino al gol per la Juventus soprattutto Locatelli con un tiro a fil di palo e Bonucci, che ha colpito la traversa con una deviazione da pochi passi. Nella ripresa il forcing bianconero trova successo al minuto numero 69, quando Chiesa si gira appena dentro l’area e trafigge Silvestri con un tiro sul secondo palo.

Juventus, i voti dei bianconeri: Chiesa match winner

Non ci sono dubbi sul giocatore chiave della vittoria della Juventus a Udine. E non solo per il gol. Federico Chiesa ha confermato di poter essere uno dei punti fermi della squadra del futuro e la società dovrà tenerselo stretto. Positiva anche la prestazione di Cuadrado e Rabiot, forse alla loro ultima apparizione con la maglia bianconera.

Ecco i voti dei giocatori bianconeri dopo il match di questa sera. Szczesny 6, Gatti 6, Bonucci 6 (92′ Rugani sv), Danilo 6, Cuadrado 6.5, Miretti 5.5 (62′ Di Maria 6.5), Locatelli 6, Rabiot 6.5, Kostic 5.5 (46′ Iling Jr 6), Chiesa 7 (78′ Paredes sv), Milik 6 (78′ Kean sv).

Ora a bocce ferme ci sarà modo per la società di effettuare tutte le valutazioni del caso e programmare un futuro che i tifosi si augurano possa essere decisamente più roseo per la squadra bianconera rispetto alla stagione che è appena andata in archivio.