Ufficialità imminente: la Juventus ‘chiude’ un altro accordo

Ufficialità in arrivo per il gioiello della Juventus: accordo ad un passo dalla chiusura

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione che dovrebbe prendere forma già dalle prossime settimane con la proclamazione del nuovo direttore sportivo.

Dovrebbe essere Cristiano Giuntoli il nuovo ds bianconero ma attualmente è ancora sotto contratto col Napoli e la procedura per liberarsi dal vincolo con De Laurentiis non avrà tempistiche brevi. Infatti la Juventus potrebbe nominare un dirigente interno a titolo temporaneo e il principale indiziato sembra essere Manna che salirebbe di grado dalla Next Gen. A proposito di Next Gen, sicuramente i giovani della squadra B sono la nota più lieta nella stagione disastrosa della Juventus. Uno su tutti Nicolò Fagioli, proclamato miglior giovane della Serie A 2022-2023. Anche Iling-Junior, Matias Soulé, Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea, però, si sono guadagnati il loro minutaggio, mostrando cose più o meno interessanti nel corso di questa stagione. Intanto si avvicina il rinnovo di un gioiello della Next Gen che potrebbe rappresentare il futuro della prima squadra.

Juventus, rinnovo in vista: firma per il gioiello della Next Gen

Secondo quanto riportato da ‘TuttoJuve’, nel corso di questa settimana potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo di un gioiello della Next Gen.

Si tratti di Dean Huijsen, difensore olandese classe 2005. Il 18enne nativo di Amsterdam sta per rinnovare il suo contratto col club bianconero che vede in lui qualità importanti, anche in ottica prima squadra. In questa stagione ha giocato tra Primavera 1, Next Gen e Youth League, collezionando 40 presenze e addirittura 10 gol tra le varie competizioni. In questa stagione, tra Primavera 1, Next Gen e Youth League, il difensore olandese ha collezionato 40 presenze arrivando a siglare 10 gol. Difensore centrale di 195 centimetri, già nel giro della nazionale olandese U18. La Juventus vede in lui un talento e un giocatore da valorizzare anche in vista della prossima stagione. Ecco perché sta puntando sul rinnovo, per coltivare le sue qualità e portarlo ad essere una risorsa anche per la prima squadra.