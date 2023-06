Calciomercato Juventus, incontro Elkann-Allegri: svolta immediata

By

Calciomercato Juventus, un incontro che chiarisce ogni dubbio. Ecco cosa potrebbe succedere sulla questione futura: i dettagli.

In casa Juventus si guarda già al futuro per capire meglio il presente. La stagione si è conclusa ieri con la conquista, tolti i dieci punti, della Conference League, in attesa del possibile verdetto Uefa.

A tal proposito c’è da pianificare il futuro e, in tal senso, sarà decisivo l’incontro ai vertici tra John Elkann e Massimiliano Allegri per capire quale cammino intraprendere se ancora con il tecnico, dunque, rispettando il contratto, oppure con una buonuscita.

Incontro ai vertici: si deciderà il futuro di Allegri

Come si legge, infatti, dall’indiscrezione di ‘Daniele De Felice’, l’incontro che ci sarà ai vertici alti della società bianconera sarà decisivo anche per il futuro del tecnico bianconero. Continuare con Allegri oppure cambiare già dalla prossima stagione e, in tal senso, i nomi possibili dei sostituti ci sono già.

Come scrive, infatti, ‘De Felice’: “Oggi Allegri si vedrà in sede con Calvo, Ferrero e Scanavino. Possibile presenza di John Elkann. Dunque, proprio oggi si potrebbe capire meglio quale sarà il destino del club bianconero. Staremo a vedere cosa succederà in attesa di un verdetto ufficiale.