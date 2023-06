Calciomercato Juventus, ha salutato tutti: ritorno UFFICIALE

By

Calciomercato Juventus, il giocatore ha salutato tutti i compagni con relativi ringraziamenti: ritorna dal prestito.

Il futuro del giocatore, adesso, è altrove. Ritornerà, infatti, nella squadra da cui era arrivato in prestito. Ufficiale il mancato riscatto.

Il centrocampista, adesso, è pronto a ritornare a Parigi. Ha salutato tutti i compagni con tanto di post social che ufficializza il suo ritorno nella squadra francese.

Juventus, Paredes ritorna a Parigi: non verrà riscattato

Dopo una stagione in bianconero, Paredes non è stato riscattato dalla Juventus e dunque ritornerà al Psg. Il giocatore argentino con un lungo post ha voluto ringraziare tutti i compagni trovati e ritrovati a Torino e si appresta a ritornare nella squadra da cui la Juventus l’aveva preso in prestito: il Psg.

Una stagione travagliata, visti tutti i problemi extra campo, che ha visto concludersi una stagione con zero titoli e una volontà ferrea di reimpostare l’assetto tattico della squadra nella prossima stagione, con più giovani. Dunque, Paredes non verrà riscattato e ritornerà a Parigi, al Psg la squadra che ne detiene, per l’appunto, il contratto.