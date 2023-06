Comunicazione arrivata: “Niente Conference League per la Juve”

Si è chiusa la stagione della Juventus, e non certo come si auguravano i tifosi bianconeri, ovvero con il settimo posto in classifica.

Zero titoli conquistati dai ragazzi di Massimiliano Allegri, ma soprattutto nel bilancio di fine anno pesa come un macigno la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vetrina fondamentale dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, visti gli introiti che garantisce.

Vincere sul campo dell’Udinese non è bastato a Chiesa e compagni, perchè Atalanta e Roma non hanno fallito l’appuntamento con i tre punti nell’ultima giornata di serie A. Juventus dunque che ha chiuso alle loro spalle, dicendo addio anche alla conquista dell’Europa League. Si giocherà nel torneo internazionale meno prestigioso, la Conference League. Trofeo vinto lo scorso anno dalla Roma e che quest’anno vede in finale la Fiorentina. C’è però ancora un punto interrogativo che riguarda il futuro del club in Europa.

Juventus, Momblano parla della possibile esclusione dei bianconeri

Prima di capire se la Juve potrà partecipare al torneo bisognerà capire cosa deciderà l’Uefa nei confronti del club torinese. I tifosi temono delle sanzioni e da tempo si sta parlando anche di una possibile esclusione dalle coppe nella prossima stagione.

Luca Momblano a 'Juventibus': "Da quello che a Torino si dice, non ci faranno fare la Conference League". — The King Ferrero 👑 (@accountparodia) June 5, 2023

Un rumor che è stato confermato anche dal giornalista Momblano, che ha parlato durante “Juventibus” spiegando come la partecipazione alla Conference League sia in forte dubbio. “Da quello che si dice a Torino, non ci faranno fare la Conference” ha spiegato. Certo è che prima arriveranno delle decisioni ufficiali e meglio sarà per la pianificazione del futuro da parte della società, che punta ad allestire una rosa competitiva ma anche ricca di giovani in rampa di lancio.