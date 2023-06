Conte al posto di Allegri: conferma tutto in diretta

Conte al posto di Massimiliano Allegri: la conferma è arrivata in diretta. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore

Più che settimane potremmo dire ore calde in casa Juventus. Non solo perché ci potrebbe essere l’annuncio di Giuntoli , che ieri ha “salutato” De Laurentiis con un “Grazie di tutto” che lascia davvero poco spazio a qualunque forma di interpretazione. Ma perché si potrebbe anche decidere il futuro di Massimiliano Allegri.

I nomi che circolano sono tanti, parecchi. Da Tudor, passando per Italiano e Thiago Motta. ma si parla anche di Antonio Conte come possibile sostituto di un tecnico che ieri sera dopo la gara contro l’Udinese ha fatto capire di non essere così sicuro di rimanere dentro la Vecchia Signora. E la boma su Conte l’ha lanciata in diretta durante il programma Pressing a Mediaset, uno che i meccanismi della società bianconera li conosce bene, quel Massimo Mauro mai banale che dice sempre le cose come stanno: “Ho sentito alcuni amici a Torino -ha svelato – che dicono che potrebbe tornare Conte alla Juventus”. Insomma, quasi un annuncio in piena regola da chi realmente ha gli agganci giusti nel capoluogo piemontese. E chissà se sarà realmente così visto che l’ex Tottenham, e lo sappiamo tutti, è a spasso da un poco di tempo e uno come lui vorrebbe tornare velocemente in pista.