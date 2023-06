Erede Allegri, ne salta un altro: stretta di mano ufficiale

By

Erede Allegri, le dichiarazioni rilasciate nel post partita lasciavano presagire un addio. Ma l’allarme è rientrato: sarà ancora lui l’allenatore.

Le sue parole, pronunciate a caldo ieri sera subito dopo il fischio finale, avevano mandato in fibrillazione i tifosi. “Ora con calma faremo un bilancio di tutto, sfruttando questa meravigliosa stagione per pensare a quel che sarà: i dirigenti sanno cosa penso”. Classiche frasi di circostanza, che non davano la certezza di un accordo imminente tra le due parti.

Ed invece, come riportato in questi minuti dall’Ansa, Thiago Motta continuerà ad essere il tecnico del Bologna anche nella prossima stagione. L’allenatore italo-brasiliano, una delle rivelazioni di questo campionato, ha avuto un chiarimento con il patron Joey Saputo, l’amministratore delegato Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio. L’argomento del giorno, nel quartier generale di Casteldebole, erano proprio le frasi equivoche dell’ex centrocampista di Inter e Genoa, che nelle interviste rilasciate a margine dell’ultima gara di campionato con il Lecce aveva anche battibeccato con un cronista. “Per tre mesi hai scritto cose non vere – gli ha detto Motta – Cose che forse vengono da dentro la società”. Insomma, un attacco neppure tanto velato.

Erede Allegri, Thiago Motta ricuce con i dirigenti: il Bologna andrà avanti con lui

L’allarme, tuttavia, sarebbe rientrato. Motta e la dirigenza felsinea si sono immediatamente chiariti e adesso possono iniziare a programmare la prossima stagione. Il tecnico partirà per le vacanze ma ha fatto capire alla società che serve una rosa all’altezza per poter fare un’altra stagione sulla falsariga di quella che si è appena conclusa. E magari migliorarla.

Il futuro di Thiago Motta, dunque, non sarà alla Juventus: c’era anche lui tra i possibili eredi di Massimiliano Allegri, nel caso in cui il club bianconero dovesse rompere con l’allenatore livornese prima della scadenza naturale del contratto.