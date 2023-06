Voragine Allegri-Calvo: “Non è da Juventus”

Per la Juventus è arrivato il momento di voltare pagina dopo il deludente 7° posto conquistato in questo campionato.

La formazione di Massimiliano Allegri ieri sera è riuscita a imporsi sul campo dell’Udinese ma non è riuscita a sorpassare Atalanta e Roma, che hanno fatto altrettanto nel loro ultimo incontro della stagione. Dunque i bianconeri il prossimo anno giocheranno in Conference League.

Conclusi gli impegni sul campo, adesso è l’ora di guardare al calciomercato. La Juventus dovrà essere interessata da un profondo cambiamento, considerando anche gli addii sicuri che ci saranno per le partenze di alcuni big come ad esempio Rabiot e Di Maria. Altri calciatori potrebbero essere sacrificati per far cassa, considerando che al club mancheranno gli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League. Serviranno comunque tanti rinforzi in tutte le zone del campo. Massima attenzione dunque da parte dei tifosi per capire quelle che saranno le mosse dei dirigenti bianconeri nel corso delle prossime settimane.

Juventus, Agresti: “E’ il momento del faccia a faccia tra le parti”

Mosse che saranno determinate anche da quello che la Juventus deciderà in merito all’allenatore che sarà chiamato a guidare la squadra in futuro. Le parole di Allegri al termine del match con l’Udinese sembrano essere state quasi un commiato, a partire dai ringraziamenti a “quelli della Continassa” che sembrano aver aperto una spaccatura con alcuni dirigenti.

Ne ha parlato anche il giornalista Romeo Agresti durante una diretta su YouTube. “Ci sono delle fratture evidenti tra Allegri e Calvo. Un allenatore che lancia delle frecciatine a un suo superiore fa molto riflettere. Queste dichiarazioni non sono da Juve. Ora è il momento delle decisioni, del faccia a faccia” sono le sue parole. Prende dunque sempre più corpo l’ipotesi che non sarà l’allenatore livornese a guidare in futuro i bianconeri. Prossimi giorni che potrebbero essere già decisivi.