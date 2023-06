Allegri non più l’allenatore della Juve: l’annuncio arriva in diretta

Allegri non più l’allenatore della Juve: non è detto che tocchi ancora all’allenatore livornese guidare la Signora l’anno prossimo.

In attesa di capire cosa farà l’Uefa nelle prossime settimane, la Juventus si è qualificata alla Conference League, terza competizione continentale in ordine d’importanza. I bianconeri sono infatti scivolati al settimo posto dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte federale d’Appello lo scorso 22 maggio. Sfumata, dunque, la Champions League, nonostante la squadra di Massimiliano Allegri sia arrivata terza sul campo.

Non poter contare sugli introiti che garantisce la coppa più importante e prestigiosa d’Europa rappresenta un bel problema, soprattutto in ottica calciomercato. Un ridimensionamento, da questo punto di vista, è da prendere in considerazione. A meno che la società non scelga di privarsi di alcuni pezzi pregiati come ad esempio Dusan Vlahovic o Federico Chiesa per fare cassa e continuare nel processo di rafforzamento della rosa. Prima, però, bisognerà prendere una decisione sull’allenatore. Allegri ha ancora altri 2 anni di contratto ma non è detto che tocchi a lui guidare la Juventus anche nella prossima stagione. I rumors relativi ad un’imminente separazione aumentano giorno dopo giorno.

Allegri non più l’allenatore della Juve, Momblano sicuro: “Divorzio imminente”

L’allenatore di Livorno è apparso assai criptico durante la sua ultima intervista, rilasciata subito dopo la partita con l’Udinese domenica scorsa. Le sue parole avevano quasi il sapore di un addio quando ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano alla Continassa, il quartier generale della Juventus.

🔴🗣 ‘Secondo me’ il prossimo anno Allegri non sarà l’allenatore della Juventus.

[Momblano a Juventibus] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 6, 2023

Senza dimenticare, poi, le “scaramucce” reciproche con il Chief Football Officer Francesco Calvo, con cui a quanto pare il rapporto non è propriamente idilliaco. Per avere maggiore chiarezza servirà attendere ancora qualche settimana ma c’è chi è convinto che questi siano gli ultimi giorni del tecnico livornese alla Juventus. Stiamo parlando del giornalista Luca Momblano, che durante la diretta Twitch di Juventibus si è detto convinto che Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus.