Incredibile svolta riguardo il colpo di mercato della Juventus. Simeone preferisce regalarlo all’Inter, ecco cosa sta succedendo.

La Juventus sta guardando in casa Atletico Madrid. I bianconeri sono pronti a puntare su un paio di giocatori che potrebbero far a caso della rosa juventina in vista della prossima stagione. A sorpresa, però, l’allenatore Simeone è pronto ad offrire un obiettivo di mercato della Juve all’Inter in una maxi operazione che comprende anche altri giocatori che potrebbero finire in Spagna. Ecco tutte le ultimissime notizie di calciomercato riguardo questa trattativa.

Elgoldigital.com ha riportato l’indiscrezione di calciomercato in merito ad un maxi scambio tra Inter e Atletico Madrid con la Juventus spettatrice interessata di questa operazione. C’è un obiettivo dei bianconeri che può finire in neroazzurro nel corso del prossimo mercato estivo 2023. Ecco svelati tutti i dettagli riguardo questo affare che vede coinvolti più giocatori, alcuni dei quali sono degli obiettivi concreti della Juventus in vista della prossima stagione. Un colpo di scena quasi inaspettato che rischia di compromettere i piani futuri della Vecchia Signora che adesso dovrà guardare a nuovi obiettivi di mercato, ecco svelati tutti i dettagli su questa trattativa che può andare in porto subito dopo la finale di Champions League dell’Inter.

Ultime notizie calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid tratta con l’Inter e beffa i bianconeri: maxi affare con i neroazzurri

Simeone è pronto a trattare con l’Inter per l’arrivo all’Atletico Madrid di Lautaro Martinez. L’argentino è l’obiettivo numero uno per l’attacco dei Colchoneros. Ecco la mega proposta degli spagnoli che hanno messo sul piatto alcuni giocatori che potrebbero andare all’Inter per un super scambio. Ad avere la peggio, in questa situazione, è la Juventus visto che i neroazzurri sciperebbero ai bianconeri un obiettivo di mercato della dirigenza juventina.

Nei colloqui in corso tra Atletico Madrid e Inter per Lautaro Martinez, sono finiti anche altri giocatori. Tra questi anche Joao Felix e Alvaro Morata. I due attaccanti sono stati offerti all’Inter per un super scambio con il Toro che può finire alla corte di Simeone. L’ex Racing è l’obiettivo numero uno per l’attacco dei Colchoneros. Ad oggi non ci sono ancora aggiornamenti su questo affare di calciomercato, si tratta solo di una indiscrezione rilanciata ancora una volta dalla Spagna. Nei discorsi potrebbe tornare di moda anche il nome di Rodrigo De Paul, vecchio pallino di Marotta. Una situazione, questa, da monitorare per la Juventus visto che giocatori come Morata, interessano alla società bianconera. Il rischio è quello di perdere eventuali obiettivi di mercato.