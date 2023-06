Calciomercato Juventus, accordo biennale: firma ufficiale

Tanto lavoro da fare per la Juventus nel corso delle prossime settimane, con la dirigenza che è impegnata di fatto a 360 gradi.

Progettare il futuro è sempre molto importante, specie se si hanno delle grandi ambizioni come le hanno i bianconeri. Certo è che il settimo posto in campionato e la mancata qualificazione in Champions League non aiutano a fare programmi, considerando anche che mancheranno nelle casse degli introiti importanti.

Cosa si aspettano adesso i tifosi? Senz’altro una estata da vivere da protagonisti. Con la Juventus che dovrà essere una delle regine del calciomercato, in considerazione del fatto che bisognerà effettuare diversi interventi in chiave mercato. Rinforzi sono attesi in tutte le zone del campo, per via delle cessioni che ci saranno e delle sicure partenze per fine contratto.

Juventus, ufficiale l’arrivo di Ella Palis

La Juventus però non deve solamente pensare a rinforzare la prima squadra. Ma anche la formazione Next Gen che sta facendo crescere tanti giovani interessanti. Senza dimenticare la Juventus Women, fresca vincitrice della Coppa Italia. E in giornata è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Ella Palis, prelevata dal Bordeaux. Per lei contratto di due anni.

“Cresciuta nel Guingamp, con cui ha fatto l’esordio tra le grandi, Ella veste dal 2020 la maglia del Bordeaux, con cui quest’anno si è classificata settima nel massimo campionato francese. Le sue prestazioni le sono valse, dopo essere stata capitana della Francia U19, anche l’ingresso nel giro della Nazionale maggiore, con cui ha partecipato all’Europeo del 2022″ si legge nella nota del club. “Una crescita costante la sua, che le permette di presentarsi a questa nuova avventura con un bagaglio di esperienza notevole, nonostante la giovane età”. Palis dunque sarà uno dei punti di forza della Juventus Women.