Calciomercato Juventus, Allegri out: ‘prende’ Luis Enrique

L’ex Juve non ha dubbi su chi debba essere il sostituito di Allegri: chiamata per Luis Enrique

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TV Play calciomercato.it, soffermandosi sulla questione Allegri.

“Ho sentito in diretta le dichiarazioni di Allegri. Credo che siano parole che lasciano diverse interpretazioni. Secondo me due: una che lui credo possa lasciare la Juve da ciò che ha detto. Sono state parole forti, pesanti. Un po’ a far capire alla società come sia stato solo nella gestione tecnica e societaria. Da parte sua c’è stato un dispendio di energie incredibile, e di conseguenza anche errori tecnici e di valutazione che lo hanno portato a non fare scelte giuste. La seconda interpretazione è che abbia detto “Sono stato un parafulmine non per colpa mia, vediamo di mettere i puntini sulle i e tornare a fare l’allenatore”. Non so se abbia avuto colloqui direttamente con Elkann, che già ha altri problemi ad iniziare dalla Ferrari. Oltre al suo lavoro per il discorso sportivo i risultati non stanno arrivando. Ci sono state scelte sbagliate sia in Formula 1 che in Juventus. Annata deficitaria da parte della Juventus, la Ferrari sta andando male. Non so se Allegri abbia avuto colloqui con John Elkann per fare il punto della situazione“.

Juventus, Ravanelli: “Scelgo Luis Enrique, ha le caratteristiche per aprire un ciclo insieme a Giuntoli”

Ravanelli ha proseguito le sue considerazioni su Allegri, tirando fuori anche il nome di Luis Enrique: “Fare l’allenatore e occuparsi dei problemi societari non è mai facile, toglie lucidità.

Allegri non vuole essere con la forza e le vittorie che ha avuto nel passato il parafulmine e venire criticato da tutti. Questa è la mia interpretazione. Se abbia fatto bene o male non lo so, ma anche lui ha i suoi punti forti e deboli come ogni persona. Cosa rimprovero a Max? Contro l’Empoli c’è stato un atteggiamento di resa. Questo nella storia della Juventus non è mai successo. Ci sono state spesso ingiustizie anche in altre squadre, questa è stata particolarmente grande e i giocatori ci son stati male ma avrebbero dovuto far vedere cosa è la Juventus”. Poi sulla scelta del direttore sportivo si è espresso così: “Quando si costruisce una società non puoi partire dall’allenatore. La Juve deve ripartire da un direttore generale. Bisognerà vedere se arriverà Giuntoli o un’altra persona, e se questa persona vuole sposare il progetto con Allegri. Se dovesse arrivare non penso che arrivi e riparta dalle persone della prima gestione. Io farei un passo indietro prima di pensare ad Allegri. Non posso scegliere l’allenatore e poi il direttore, sarebbe un autogol clamoroso”.

Infine Ravanelli ha tirato fuori il nome di Luis Enrique: “Se dovesse andare via Allegri l’allenatore dei miei sogni sarebbe Luis Enrique. Lo vorrei tanto in Italia. Gli vorrei dare tutte le possibilità del mondo. Anche se la Juventus ha sempre funzionato con allenatori italiani, mentre gli stranieri raramente hanno fatto bene. Ma sono innamorato di questo allenatore, per come giocava la Spagna e il Barcellona. E’ stato un grande giocatore, ha empatia, ha una relazione incredibile con i giocatori. Riesce ad essere un comunicatore incredibile e le sue squadre giocano bene. Non ci pensa un secondo a fare giocare i giovani. Ha tutte le caratteristiche per aprire il ciclo. Per affiancarlo è logico che, visti i risultati di quest’anno, il migliore penso possa essere Giuntoli. A me piace tantissimo. Sarebbe un’accoppiata vincente”.