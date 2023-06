Calciomercato Juventus, freccia da sballo con Chiesa: nuovo tridente deluxe

Si muove il calciomercato della Juventus. I bianconeri cercano un nuovo esterno dopo l’addio di Angel Di Maria. Ecco chi potrebbe affiancare Chiesa in un tridente da sballo.

Ci sono delle novità riguardo il prossimo calciomercato della Juventus. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti su questa trattativa che vede il club bianconero coinvolto. La volontà della dirigenza è quella di ripartire da Federico Chiesa che è considerato uno dei migliori giocatori della rosa bianconera. All’ex Fiorentina sarà affiancato un nuovo esterno offensivo, l’obiettivo è quello di ripartire da 4-3-3 o 3-4-3 con due esterni rapidi e veloci capaci di creare superiorità numerica. Ecco chi vuole prendere la Juventus.

C’è un obiettivo chiaro della Juventus per il prossimo calciomercato. I bianconeri vogliono rinforzare l’attacco con l’arrivo di nuovi esterni offensivi. L’idea del club è quella di ripartire da Federico Chiesa che, dalla prossima stagione, è pronto a riprendersi la Juventus. In quest’anno appena concluso, l’ex Fiorentina è stato discontinuo a causa di vari infortuni che hanno compromesso il suo rendimento in bianconero. La rete messa a segno nell’ultima partita di campionato contro l’Udinese è un messaggio di speranza per la Juventus del futuro che ha deciso di puntare su di lui e su altri giovani talenti. Ecco l’obiettivo numero uno della Juve per il calciomercato estivo 2023: si tratta un nuovo esterno offensivo.

Ultime notizie calciomercato Juventus: c’è la svolta grazie alla retrocessione in B, arriva a prezzo di saldo

La retrocessione in Serie B del club inglese può aprire le porte all’arrivo alla Juventus dell’esterno scuola Inter Gnonto. Il calciatore, di proprietà del Leeds, è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A. Sulle sue tracce c’è il club bianconero che ha intenzione di acquistarlo proprio dalla società inglese nel prossimo calciomercato. Ecco svelati tutti i dettagli su questo colpo.

Come riportato da Leeds United News, i dirigenti bianconeri guardano al futuro ed hanno come priorità quella di portare alla Juventus Wilfried Gnonto. Il Leeds United, dopo la retrocessione in Serie B, ha necessità di cedere qualche suo giocatore per sistemare il bilancio. L’agente del classe 2003 è Claudio Vigorelli, lo stesso di Nicolò Zaniolo che è un altro obiettivo di mercato della Juventus. Nell’idea della società c’è quella di affianca a Chiesa qualche esterno di qualità e prospettiva, un modo per sistemare l’attacco con l’arrivo di giovani talenti. Ad oggi non si tratta di una vera e propria trattativa ma una semplice chiacchierata. Si attende prima la nomina del nuovo direttore sportivo e poi l’affondo decisivo su Gnonto che piace molto alla Juventus per la prossima stagione.