Calciomercato Juventus, arriva il nuovo DS: nome inaspettato

Nuova ipotesi in attesa di capire il futuro di Giuntoli, ecco cosa potrebbe succedere in dirigenza bianconera.

La Juventus aspetta Giuntoli ma, intanto, impazza già l’ipotesi di un nuovo nome come ipotetico direttore sportivo. Nelle ultime ore, come comunicano da ‘Tuttosport’, potrebbe esserci un interesse concreto anche per un altro profilo.

Infatti, tra i nomi papabili, oltre a quello più in auge, cioè Giuntoli del Napoli in attesa che possa liberarsi definitivamente dal Napoli, la Vecchia Signora starebbe sondando un’altra opportunità.

Non solo Giuntoli: c’è anche Massara

Come scrivono dal quotidiano sportivo nazionale, oltre a Giuntoli, che rimane, occorre sottolinearlo, la priorità, la Juventus potrebbe sondare anche l’ipotesi di Massara.

Certamente l’esperienza di Massara non passa inosservata e il profilo sembra idoneo, proprio come Giuntoli, per essere parte di un progetto così importante, come la Juventus che verrà. Vedremo se i risultati saranno soddisfacenti e soprattutto chi sarà il nuovo direttore sportivo che non tra molto verrà, sicuramente, svelato. Ancora da capire chi sarà il tecnico che lavorerà con il nuovo direttore sportivo, si parla di una possibile riconferma di Massimiliano Allegri ma avremo ulteriori novità quando la società renderà pubblico il tutto.