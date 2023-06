Calciomercato Juventus, Miretti pedina di scambio: arriva il nuovo portiere

Per la Juventus è arrivato il momento di guardare avanti dopo aver chiuso questo campionato con un deludente settimo posto.

Niente da fare, i bianconeri non ci saranno nella prossima edizione della Champions League. Sul campo i ragazzi di Allegri avrebbero staccato il pass per la partecipazione al torneo, che avrebbe garantito un gruzzoletto non indifferente da mettere a bilancio. E invece i 10 punti di penalizzazione hanno fatto scivolare indietro Chiesa e compagni.

A bocce ferme per la dirigenza è arrivato il momento di fare le valutazioni finali riguardo quei calciatori da tenersi stretti anche per il futuro e quelli che invece potrebbero essere sacrificati nella prossima sessione di calciomercato. Quel che pare certo è che nel corso della prossima estate ci saranno tanti movimenti, sia in entrata che in uscita. Non bisogna dimenticare che andranno sostituiti nel migliore dei modi quei calciatori che a breve saranno liberi da ogni vincolo contrattuale.

Juventus, Miretti in cambio di una prelazione per Carnesecchi

La volontà della sociètà bianconera per gli anni che verranno è quella di voler puntare sempre più sulla linea verde. Per motivi di bilancio ma anche per far sì che si possa aprire un nuovo ciclo vincente, creando un gruppo che possa essere competitivo a lungo e puntare in alto.

#Atalanta ha chiesto alla #Juventus Fabio #Miretti in prestito. I Bianconeri avrebbero acconsentito al prestito del giovane classe 2003 a patto che gli orobici aprano una via preferenziale per Marco #Carnesecchi nel momento in cui Wojciech #Szczęsny lascerà Madama. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) June 6, 2023

Come riportato su Twitter i bianconeri avrebbero individuato in Carnesecchi l’erede di Szczesny. Dopo una buona stagione con la Cremonese il giovane estremo difensore italiano tornerà all’Atalanta, proprietaria del suo cartellino. E la Juventus vorrebbe una corsia preferenziale per lui considerando che gli orobici hanno chiesto ai bianconeri il prestito del gioiellino del centrocampo Fabio Miretti. Trattativa che potrebbe decollare nel corso delle prossime settimane.