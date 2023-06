Accordo imminente con la Roma: ‘addio’ Juventus

La Roma ha raggiunto l’accordo per il big: altro colpo in arrivo per i giallorossi che beffano la Juventus

La Juventus deve sbloccare la situazione del direttore sportivo per poter cominciare concretamente a progettare la nuova squadra per la prossima stagione.

Si attende l’arrivo di Cristiano Giuntoli che dovrebbe liberarsi dal Napoli, se pur i tempi potrebbero non essere esattamente brevi. Questo è il rischio quando si ha a che fare con Aurelio De Laurentiis. Di contro c’è anche la situazione che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri che sta tenendo banco in maniera sempre più preponderante. La società, però, deve cercare di non farsi sfuggire quelli che sono gli obiettivi di mercato. Uno di questi, però, è ormai destinato a vestire la maglia della Roma. I giallorossi, infatti, avrebbero già raggiunto l’accordo per un big che è stato per diversi mesi nel mirino della Juventus. Si tratta del centrale in uscita dall’Eintracht Francoforte, Evan N’Dicka.

Juventus, sfuma l’obiettivo: La Roma chiude per N’Dicka, accordo imminente

Evan N’Dicka è stato, negli ultimi mesi, uno degli obiettivi principali della Juventus per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Il centrale francese di origini camerunesi ha concluso la sua avventura con l’Eintracht Francoforte ed è pronto a lasciare il club tedesco a parametro zero, per scegliere da free agent la sua prossima destinazione. Nel corso dei mesi tanti grandi club europei si sono avvicinati a lui, uno su tutti il Barcellona. La Juventus, però, non ha mai smesso di tenerlo d’occhio ma adesso la telenovela sembra essersi conclusa e non in maniera positiva per i bianconeri. Come riportato da ‘LaRoma24.it’, N’Dicka sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. I giallorossi, che da tempo stanno monitorando la situazione del difensore classe ’99, avrebbero anticipato i bianconeri, alle prese con la scelta del nuovo direttore sportivo e non solo.

La Roma ha già chiuso per Houssem Aouar che a breve verrà ufficializzato. Adesso è pronto il secondo colpo della sessione estiva: N’Dicka arriverà a parametro zero e firmerà un contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Il suo arrivo decreterà l’uscita di Roger Ibanez, possibile sacrificato nel reparto difensivo. L’accordo è ormai raggiunto, manca solo l’ufficialità da parte del club. Per la Juventus sfuma un altro grande colpo a parametro zero.