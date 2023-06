Clamoroso Juventus: procedimento legale e addio Superlega

Secondo quanto trapela dalla Spagna, i bianconeri avrebbero cominciato ad intraprendere l’iter che li porterà ad abbandonare il progetto.

Seguire le vicende in campo e fuori dal campo della Juventus è stata un’impresa titanica che potrebbe regalare ancora colpi di scena importanti. Questa volta il tema riguarda la Superlega.

Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna e in particolare modo da Revelo, infatti, con una lettera la Juventus avrebbe reso noto al Real Madrid e al Barcellona la propria decisione di intraprendere l’iter legale per dissociarsi definitivamente dal progetto Superlega. Si tratta chiaramente di un procedimento lungo e complesso che richiederà diverse settimane: tuttavia la decisione del club è univoca e verrà perseguita senza soluzione di continuità nel corso delle prossime ore.

Un passo indietro che avrebbe del clamoroso ma deducibile dalle ultime mosse del club bianconero. Il patteggiamento concluso con la Procura Federale per il caso legato alla manovra stipendi aveva fatto storcere il naso a molti, nella misura in cui si temeva una possibile stangata di Ceferin con l’esclusione della Juve dalle Coppe. Tuttavia l’accantonare definitivamente il progetto di cui Agnelli si era fatto strenuo sostenitore potrebbe essere visto come l’ennesimo indizio del tentativo della Juve di riavvicinarsi all’UEFA e alle maggiori autorità internazionali. Non ci sono ancora comunicati ufficiali in tal senso, ma l’indiscrezione è clamorosa.