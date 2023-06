Dalle parole ai fatti: incontro lampo Allegri-Elkann

Svolta imminente per quanto riguarda il futuro della Juventus: c’è l’annuncio sull’incontro tra Agnelli ed Elkann.

Era previsto subito dopo Udine l’atteso vertice tra la Juventus e il proprio allenatore Massimiliano Allegri. La società è pronta a programmare il futuro in vista della prossima stagione. Ecco svelati tutti i dettagli riguardo questo appuntamento che metterà una parola fine riguardo la permanenza alla Juventus di Massimiliano Allegri. Ci sono delle novità importanti sul futuro allenatore della Juventus.

Ecco tutti i dettagli riguardo questo incontro, molto atteso dai tifosi della Juventus. Secondo alcune indiscrezione, all’interno della società bianconera c’è una spaccatura con una parte della dirigenza che chiede l‘esonero di Allegri ed un’altra, invece, che spinge per la riconferma anche a causa del suo contratto oneroso fino al 2025.

Ultime notizie Juventus, incontro con Allegri: Elkann ha deciso

Dalle parole ai fatti: come riportato da Insider, c’è l’incontro lampo tra Allegri ed Elkann. Il proprietario della Juventus è pronto a chiarire ufficialmente il destino del livornese che è finito nel mirino della critica e di buona parte della tifoseria bianconera. Nonostante i risultati ottenuti in campionato, con un terzo posto poi compromesso a causa della penalizzazione di dieci punti, a pesare sono il rendimento della squadra che non diverte e non valorizza i giocatori come Chiesa e Vlahovic. Il serbo e l’italiano stanno aspettando la decisione del club riguardo Allegri per poi valutare con calma il proprio destino in bianconero.

Difficilmente Allegri lascerà il suo contratto in scadenza nel 2025. Non ci sarà alcuna rescissione contrattuale con il tecnico che è deciso a rispettare i patti presi. Ecco perché, la Juventus, prima di puntare su un altro allenatore deve mettere in preventivo che in caso l’esonero di Allegri dovrà pagare, fino al 2025, un totale di 43 milioni di euro tra ingaggio lordo e staff tecnico. Ecco perché Elkann proverà un accordo per una rescissione consensuale, altrimenti si andrà avanti con Allegri in panchina che è pronto a proseguire e a rispettare i contratti con la Juventus. Una decisione è attesa subito dopo il vertice che potrebbe andare in scena già nella giornata di oggi con Elkann pronto ad un vero blitz per fare il punto della situazione riguardo il futuro del prossimo allenatore della Juventus.