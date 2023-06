De Laurentiis chiama, Elkann dice no: guizzo della Juventus

De Laurentiis chiama, Elkann invece ha un’altra idea: ecco il guizzo della Juventus, un moto d’orgoglio per mettere le cose in chiaro

La Juventus da un poco di tempo ha trovato un accordo con Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, per un passaggio in bianconero per i prossimi anni. Si attende solamente l’ok da parte del patron azzurro, De Laurentiis, affinché possa esserci l’annuncio ufficiale.

Il dirigente i propri passi li ha fatti, rinunciando ad alcuni premi, a degli indennizzi e altri benefit spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ma questo a quanto pare non basta al massimo dirigente del Napoli, che si aspetta una chiamata da parte del club piemontese per iniziare una vera e propria trattativa. Ma questa cosa, spiega ancora il quotidiano rosa in edicola, dalle parti della Continassa non è mai stata contemplata, e nessuno alzerà il telefono – almeno per ora – per avviare dei colloqui per un’operazione che la Juve vuole sì chiudere, ma a determinate condizioni, e vale a dire il fatto che Giuntoli riesca a liberarsi da solo dal Napoli senza nessun passaggio da parte della società bianconera. Insomma, il via libera deve arrivare dagli altri e non con l’interessamento della società bianconera che il suo, a dire il vero, lo ha fatto.