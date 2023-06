Giocatore aggredito, campionato sub iudice: UFFICIALE, classifica congelata

Giocatore aggredito, la classifica è al momento congelata: ufficiale la decisione della Ligue 2 dopo i fatti dello scorso fine settimana

Il campionato non è ancora finito. O almeno, per meglio dire, è finito sul campo ma per ora la classifica è stata congelata. Bisogna fare chiarezza su quello che è successo durante il match tra Bordeaux e Rodez, quando dopo il gol ospite, un tifoso è entrato in campo e ha aggredito un giocatore.

Partita sospesa, con i padroni di casa che non hanno raggiunto la promozione, e con gli ospiti che invece hanno piazzato il colpo salvezza. Questo, ovviamente, sarebbe stato il risultato del campo, un risultato che però al momento non è confermato. Sì, la Ligue 2, ha diramato una nota ufficiale.

Giocatore aggredito, ecco la nota ufficiale

“Vista la gravità dei fatti, la Commissione Disciplinare della LFP ha deciso di porre il caso sotto inchiesta, misura imposta inderogabilmente dal Regolamento Disciplinare.

La decisione verrà presa al termine della sessione di lunedì 12 giugno 2023, alle ore 13. In attesa della decisione, il risultato della partita non viene conteggiato nella classifica della Ligue 2 BKT”. Insomma, più di un mese per prendere una decisione e nessuno sa come andrà a finire la cosa.

Insomma, bisognerà attendere per iniziare a programmare la prossima stagione che per molti il 12 luglio sarà già iniziata perché più o meno sarà quello il periodo in cui le squadre dopo il rompete le righe di domenica si ritroveranno per riprendere gli allenamenti. Una situazione incredibile, un fattaccio che però merita di essere assolutamente approfondito, visto che ne va non solo della regolarità della stagione, ma soprattutto dell’immagine dell’intera Ligue 2.