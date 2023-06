Giuntoli è solo l’antipasto: il Napoli ribalta due volte la Juve

Giuntoli è solo l’antipasto, il presidente De Laurentiis pronto a fare un altro “sgarbo” al club bianconero.

Finiti i festeggiamenti, l’aria che si respira è quella del work in progress. Lavori in corso in quel di Napoli ad ormai più di un mese dall’ufficialità dello scudetto, il primo dopo 33 anni per il club partenopeo. In questi trenta giorni, tuttavia, di cose ne sono successe parecchie. Quella che più ha fatto scalpore è ovviamente l’addio di Luciano Spalletti, uno dei grandi protagonisti dell’impresa realizzata dagli azzurri.

L’allenatore di Certaldo ha deciso di prendersi un anno sabbatico, forse convinto di aver fatto il massimo in questi due anni, intensissimi, vissuti alle falde del Vesuvio. Fatto sta che da 40 ore la panchina del Napoli è vacante. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha aperto ufficialmente un vero e proprio casting. Le ultima notizie che vengono da Castel Volturno riportano di un “sorpasso” di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina – che domani si giocherà la Conference League con il West Ham nella finalissima di Praga – nei confronti degli altri papabili allenatori del Napoli. Ma c’è un enorme punto interrogativo anche sul direttore sportivo. L’era di Cristiano Giuntoli, infatti, potrebbe essere terminata.

Giuntoli è solo l’antipasto, il Napoli si tuffa su Pau Torres

Dal 2015 a Napoli, il diesse toscano è corteggiatissimo dalla Juventus, che sta facendo di tutto per fargli sposare la causa bianconera. La trattativa però ha subito un forte rallentamento negli ultimi giorni, con De Laurentiis che avrebbe delle riserve a lasciarlo partire, per giunta a “cederlo” ad una società rivale come quella bianconera.

La #Juventus deve definire le cariche societarie, prima di poter agire sul #mercato. In questa fase di stallo, il #Napoli e l’#AstonVilla hanno chiesto informazioni al #Villarreal per #PauTorres, obiettivo anche dei bianconeri. Ma…

A breve le ultime su @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) June 6, 2023

Ma, come riporta Calciomercato.it, non è questo l’unico “sgambetto” che il presidente del club partenopeo potrebbe fare alla Signora. Seconde le ultime indiscrezioni, il Napoli si sarebbe iscritto alla corsa per Pau Torres, difensore del Villarreal che è nel mirino della Juve da più di un anno. Oltre agli azzurri è interessato anche l’Aston Villa di Emery.