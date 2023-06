Juventus e Milan KO: trasferimento dell’estate, ingaggio da 50 milioni annui

Adesso il colpo dell’estate potrebbe essere già prossimo. Decisa anche la cifra, per 50 milioni: i dettagli dell’operazione.

Si è parlato molto di un profilo in particolare che, in un certo senso, sta già coinvolgendo le big della Serie A.

Il centrocampista più quotato in uscita dal club più vincente, attualmente, del mondo potrebbe già aver trovato la sua prossima destinazione. Stiamo parlando del centrocampista tedesco Gundogan.

Gundogan in Arabia Saudita? Offerta da 50 milioni

In Arabia Saudita sono pronti a fare le follie per il centrocampista tedesco in uscita, proprio, dal Manchester City. Dopo Benzema, anche Gundogan potrebbe essere il nuovo ‘faraone’ del calcio europeo. Infatti, come scrivono su ‘Twitter’, da ‘Ekrem KONUR’, il tedesco potrebbe ricevere un’offerta davvero vantaggiosa per il suo futuro.

Come si legge, infatti, un club della lega dell’Arabia Saudita ha in programma di fare un’offerta annuale di 50 milioni per il giocatore di 32 anni del Manchester City Ilkay Gundogan. Adesso il caso, dunque, potrebbe chiudersi e in un certo senso Gundogan avrebbe già la sua prossima squadra. Non ci resta che attendere il verdetto.