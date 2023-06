Juventus out dall’Europa tre anni: minaccia Uefa, rivelazione ufficiale

Per la Juventus stanno arrivando dei giorni davvero molto caldi e non solo per quanto riguarda le vicende di calciomercato.

Ora la stagione degli uomini di Allegri sul campo si è chiusa. Non certo come speravano i tifosi, visto che il settimo posto ottenuto in campionato garantisce l’accesso alla Conference League. Il meno prestigioso dei tornei internazionali, che non garantisce certo gli introiti economici che avrebbe offerto la Champions.

Sul campo la Juve avrebbe chiuso tra le prime quattro della graduatoria, ma la penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta alla formazione di Allegri ha rimescolato le carte. Ora bisognerà programmare il futuro in ogni minimo dettaglio. Con il timore però di non poter nemmeno giocare in Europa, considerando le possibili sanzioni in arrivo da parte della Uefa.

Juventus, l’Uefa vorrebbe i bianconeri fuori dall’Europa per tre anni?

Si sta parlando molto in queste ore del progetto Superlega e del cambio di rotta che c’è stato in casa Juventus. Con la nuova dirigenza che è decisa a dare un taglio netto riguardo al passato.

+++La Superlega reagisce all'uscita della #Juventus: "Esistono prove inconfutabili sul fatto che la UEFA abbia minacciato di cacciare dall'Europa per tre anni il club bianconero"+++@as_maroto https://t.co/OUbTaChCO5 — Mirko Calemme (@mirkocalemme) June 6, 2023

A rivelare nuovi dettagli relativi alla vicenda è il giornalista di AS Mirko Calemme, che su Twitter ha scritto: “La Superlega reagisce all’uscita della Juventus. Esistono prove inconfutabili sul fatto che la UEFA abbia minacciato di cacciare dall’Europa per tre anni il club bianconero“. Una questione dunque che è destinata a scuotere ancora il mondo del calcio nelle prossime settimane, con i bianconeri che hanno spiegato ufficialmente a Barcellona e Real di voler “avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l’eventuale uscita di Juventus dal Progetto Super Lega”.