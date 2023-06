La contropartita della discordia: Juve show, lo scambio che manda l’Inter KO

L’ultima indiscrezione rilanciata negli studi Sky: ecco il summit con il quale la Juventus intende mettere la freccia.

Tra i tanti reparti che la Juventus dovrà rinforzare nella sessione estiva di calciomercato, occhio alle situazioni riguardanti il centrocampo. Molto dipenderà dall’esito della situazione Rabiot, al quale i bianconeri hanno offerto un anno di contratto a cifre importanti per poter usufruire del Decreto Crescita.

Nel caso in cui non si dovessero materializzare le condizioni giuste per trovare la quadra con il francese, però, la Juve affonderebbe definitivamente il colpo per Davide Frattesi. La mezzala del Sassuolo è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera e proprio in giornata, secondo quanto riferito da Sky, sarebbe andato in scena un primo incontro a Milano tra gli uomini mercato della Juve e quelli del Sassuolo per capire il da farsi.

Nell’incontro interlocutorio è stata ventilata anche la possibilità di inserire contropartite tecniche: la Juve ha proposto Ranocchia per abbassare la parte cash, ma i neroverdi vorrebbero De Winter di ritorno dall’Empoli. Ci sarà da trattare, fermo restando che Frattesi piace molto anche ad Inter e Roma. I nerazzurri vorrebbero inserire nell’affare Mulattieri, reduce da una grande stagione al Frosinone, mentre i giallorossi domani incontreranno il Sassuolo molto presumibilmente per formalizzare la prima proposta. Duello più acceso che mai.