“Me ne vado”: addio Juventus, è UFFICIALE

“Me ne vado”, ha appena annunciato il suo addio tramite i social: “Sono tranquillo, ho dato tutto per aiutare il club”.

Lo ha annunciato come si annuncia ormai tutto, al giorno d’oggi. Con un post sui social network, tanto per essere certo che le sue parole raggiungessero il maggior numero di persone. Cosa che sicuramente sarà accaduta, visto che il suo messaggio è rapidamente rimbalzato da una bacheca all’altra producendo un gran frastuono.

La notizia del suo addio non è esattamente un fulmine a ciel sereno. Ma lascia comunque l’amaro in bocca per quello che avrebbe potuto essere ma che, alla fine, non è stato. Angel Di Maria ha detto ufficialmente addio alla Juventus e quella di domenica sera, contro l’Udinese, è stata la sua ultima partita in bianconero. Doveva attendere la naturale scadenza del contratto, per salutare Torino, ma la verità è che aveva intenzione di andar via già da tempo. Le parole che ha affidato ai social network per comunicarlo ai suoi sostenitori lo confermano in pieno. “Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli – scrive con grande lucidità, dimostrando di avere avuto tutto il tempo di metabolizzare la cosa – ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte”.

“Me ne vado”, Di Maria annuncia l’addio alla Juve con un post su Instagram

La sua parentesi con la Juventus è durata una stagione appena e non è stata caratterizzata, come tutti auspicavano, da troppe soddisfazioni. Di Maria non sarà ricordato per aver dato un grande contributo alla Vecchia Signora, ma spiace ugualmente che le aspettative riposte in lui non si siano concretizzate.

C’è stato un momento in cui è sembrato intendesse rimanere perché ormai ambientatosi alla grande a Torino. Ma non tanto, evidentemente, da decidere di farlo. “Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata”, si legge ancora nel messaggio che ha divulgato tramite i social e che lascia trasparire tutta la sua amarezza. Infine, un ringraziamento a chi gli è stato accanto in questa avventura dall’epilogo agrodolce: “Grazie a tutti i miei compagni per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore”.