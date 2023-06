Sorteggio Conference League: UFFICIALE, le possibili avversarie della Juve

La Juventus parteciperà alla prossima Conference League. Ecco le ultimissime notizie riguardo le avversarie dei bianconeri, ecco quando si svolgerà il sorteggio.

Dopo aver chiuso il campionato al terzo posto in classifica, la Juventus a causa della penalizzazione di dieci punti è stata estromessa dal podio di Serie A. I bianconeri non disputeranno la prossima Champions ma dovranno accontentarsi della Conference League. Prima di accedere alla fase a gironi della competizione, la Juve dovrà giocare anche un turno preliminare con i sorteggi che si terranno il prossimo 7 agosto. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle gare e gli avversari dei bianconeri con le partite che si disputeranno il prossimo 24 e 31 agosto.

In attesa di capire se la Uefa confermerà la Juventus alle prossime coppe europee, ecco tutte le informazioni riguardo il sorteggio di Conference League e le squadre che parteciperanno a questa competizione che vedrà per la prima volta il club bianconero protagonista. Ancora non è stata resa nota la sede della finale della terza edizione di Conference che si terrà il prossimo maggio 2024. Tutte le squadre, prima di accedere alla fase a gironi, dovranno qualificarsi in uno o più turni di preliminari. La Juventus, che ha un ranking più alto, giocherà direttamente i playoff pre gironi con le gare che si terranno il 24 e 31 agosto mentre il sorteggio di Nyon ci sarà il 7 agosto.

Ultime notizie Juventus, quali squadre potrà affrontare la Juventus in Conference League

Entro giugno arriverà la decisione della Uefa riguardo la partecipazione della Juventus alle prossime competizioni europee. Intanto, ecco tutti i dettagli riguardo lo svolgimento della prossima Conference League: ecco quali squadre potrà beccare la Juventus nel sorteggio del prossimo 7 agosto.

Ecco l’elenco delle squadre che la Juventus potrà sfidare nel preliminare del prossimo agosto, valido per l’accesso alla fase a gironi della prossima Conference League. Tutte squadre, queste, che sulla carta sono inferiori al club bianconero che se dovesse partecipare a questa competizione europea sarebbe nettamente favorita rispetto alle concorrenti.