Ufficialità imminente: dal Milan alla Juventus, il futuro è ora

Guardare al futuro è inevitabile per una Juventus che vuole arrivare al più presto alla prossima stagione calcistica.

L’avventura degli uomini di Allegri in questo campionato di serie A si è conclusa nel peggiore dei modi. Ovvero con la conquista di un settimo posto che non è certo il risultato dei tifosi si auguravano. La Juventus dunque nella prossima stagione non giocherà in Champions League.

Ai fini del risultato finale in graduatoria pesa ovviamente molto la penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta alla società bianconera per il noto “caso plusvalenze”. Salvo sanzioni che potrebbero arrivare dall’UEFA dunque si giocherà in Conference League, torneo che ovviamente garantisce minori introiti economici rispetto alla Champions. Ad ogni modo ci si aspetta una Juventus molto operativa nella prossima sessione di calciomercato, in considerazione del fatto per organico bianconero è destinato nelle prossime settimane a subire un profondo rinnovamento e ringiovanimento.

Juventus, Massara sullo sfondo se non arriva Giuntoli

La mission del cambiamento partirà però dalla figura del direttore sportivo. La Juve non fa mistero di voler trovare un nuovo direttore sportivo e l’ha individuato in Giuntoli, che ha portato con Spalletti il Napoli allo scudetto. Tuttavia i partenopei sembrano essere restii a liberare il loro ds, legato al club da un contratto fino a giugno 2024.

La comunicazione su Massara arriverà nelle prossime ore, dovrebbe essere una risoluzione. Con la Juve sullo sfondo… — Daniele Longo (@86_longo) June 6, 2023

Ecco allora che potrebbe prendere piede un’altra pista, legata ai profondi cambiamenti in essere anche in casa Milan. Dove dopo Maldini un altro dirigente potrebbe lasciare. Lo conferma il giornalista Daniele Longo su Twitter. “La comunicazione su Massara arriverà nelle prossime ore, dovrebbe essere una risoluzione. Con la Juve sullo sfondo…” ha scritto. Evidenziando dunque il possibile interesse dei bianconeri nei suoi confronti.