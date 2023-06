Calciomercato Juventus, addio UFFICIALE: liberano il ds

Calciomercato Juventus, l’ufficialità arriva a distanza di ventiquattr’ore dall’addio che ha fatto parecchio rumore.

Tramonta, per ora, l’ipotesi Giuntoli. Come ha svelato oggi l’attuale direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino nel corso della sua intervista a Sky Sport, toccherà a Giovanni Manna “prendere in mano al 100% le situazioni di mercato”.

La promozione è ormai scontata per il giovane dirigente classe 1988 che finora si occupato della Next Gen. Niente da fare, a meno di ribaltoni clamorosi, per il diesse del Napoli, che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare ad un anno dalla scadenza del contratto. Situazione diametralmente opposta invece in casa Milan, dove ha in questi giorni ha fatto clamore l’addio a Paolo Maldini, bandiera del club rossonero da giocatore e dirigente dal 2018. La proprietà ha deciso, in maniera abbastanza sorprendente, di dare il benservito ad uno degli artefici principali dello scudetto dello scorso anno. Se il Milan è tornato ai vertici, anche se solo per un solo anno, lo deve soprattutto a Maldini, la cui maggior parte delle scelte fatte in sede di mercato si è rivelata azzeccata.

Calciomercato Juventus, anche Massara lascia il Milan

Ma non è bastato, evidentemente, per meritarsi la riconferma. Ieri è arrivata l’ufficialità del licenziamento di Maldini, decisione che ha mandato in subbuglio la tifoseria rossonera, subito strettasi attorno all’ex difensore del Milan e della nazionale italiana.

E a distanza di ventiquattr’ore la società ha annunciato anche l’altro divorzio, quello da Frederic Massara, braccio destro di Maldini negli ultimi anni. “AC Milan – si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale – annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni”. Massara, uno dei direttori sportivi più apprezzati del calcio italiano, è stato accostato più volte alla Juventus in questi mesi. E chissà che adesso in via Druento non decidano di virare su di lui, una volta sfumata la trattativa con il Napoli per Giuntoli.