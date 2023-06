Calciomercato Juventus, 22 milioni di euro: ecco l’erede di Di Maria

La stagione calcistica per la Juventus sul campo si è conclusa ma la dirigenza sta già guardando ovviamente al prossimo futuro.

Nel corso delle prossime settimane arriveranno senz’altro delle novità succulente in casa bianconera. Novità che non dovrebbero solo riguardare il parco giocatori ma anche l’aspetto dirigenziale, visto che una delle priorità del club è quella di riuscire a trovare un nuovo direttore sportivo.

Quello della Juventus è un futuro al momento tutto da scrivere. La squadra di Allegri ha conquistato il settimo posto in classifica che ha garantito l’accesso alla Conference League. Un trofeo senz’altro meno prestigioso della Champions e che garantisce di conseguenza minori introiti dal punto di vista economico. In ogni caso durante l’estate la società dovrà fare degli investimenti mirati in tutte le zone del campo, perché c’è la necessità di sostituire i giocatori che sono in scadenza di contratto e quelli che potrebbero essere ceduti altrove di fronte a delle offerte convincenti.

Juventus-Zaniolo: l’affare si può fare. Ecco come

Quel che pare ormai certo è che la società vuole puntare sempre di più sulla linea verde. Non solo per motivi di bilancio, ma anche e soprattutto per cercare di aprire un nuovo ciclo vincente con calciatori che possano vestire il bianconero per i prossimi anni.

Uno dei nomi che è tornato di moda in questi giorni è quello di Niccolò Zaniolo. L’esterno offensivo da gennaio si trova in Turchia al Galatasaray. E’ ancora giovane e ha un potenziale incredibile. Un suo ritorno non è affatto da escludere secondo quanto riportato da “Sportitalia”. Che rivela come Zaniolo sia ancora un obiettivo della Juventus e l’affare con i giallorossi di Istanbul potrebbe decollare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto già fissato a 22 milioni di euro. Una cifra importante, ma potrebbe essere un vero affare se il trequartista continuerà nel suo percorso di crescita.