La Juventus prende il nuovo terzino: scambio e cash sul piatto

La Juventus prende il nuovo terzino, tra i reparti da rinforzare con una certa urgenza ci sono proprio le corsie esterne.

Dopo la parole rilasciate oggi a Sky dal direttore generale Maurizio Scanavino non ci sono più dubbi. E le chiacchiere, come si dice in questi casi, stanno a zero.

Toccherà ancora a Massimiliano Allegri guidare la Juventus nella prossima stagione. In bilico dopo un’annata che possiamo benissimo definire “balorda” per via degli innumerevoli problemi non di natura sportiva e calcistica che la Signora ha dovuto affrontare, il tecnico livornese sarà invece riconfermato. “Non è mai stato in discussione”, ha detto Scanavino. Sarà in ogni caso una stagione particolare per la Juventus, che non potrà partecipare alla Champions League. I bianconeri si sono qualificati alla coppa dalle grandi orecchie sul campo ma la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze ha scombussolato tutto. E Bonucci e compagni, com’era già avvenuto lo scorso gennaio – la penalizzazione era stata momentaneamente sospesa ad aprile – sono scivolati al settimo posto. Senza gli introiti garantiti dalla manifestazione internazionale più importante la dirigenza bianconera non potrà fare un mercato ambizioso come avrebbe in realtà voluto. E serviranno giocoforza delle idee per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

La Juventus prende il nuovo terzino, Mazzocchi idea concreta

Dalla prossima settimana, una volta fatta chiarezza su diversi aspetti, la Juventus inizierà a muoversi sul mercato. Tra i reparti da “ritoccare” con una certa urgenza ci sono le due fasce, zona di campo particolarmente importante per il modo con cui di solito gioca Allegri.

#Mazzocchi si avvicina alla #Juve: 4 milioni più Nicolussi Caviglia alla Salernitana — Daniele Longo (@86_longo) June 7, 2023

Secondo i rumors che stanno circolando nelle ultime ore la Signora avrebbe adocchiato il terzino della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, una delle più belle sorprese della squadra allenata da Paulo Sousa, che a differenza dello scorso anno si è salvata con grande anticipo. Convocato anche in nazionale da Roberto Mancini, il laterale di origine napoletana potrebbe diventare un obiettivo concreto. Secondo Daniele Longo di Calciomercato.com, Mazzocchi arriverebbe alla Juve per 4 milioni di euro più il contratti di Nicolussi Caviglia.