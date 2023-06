Juventus, via UFFICIALE alla vendita degli abbonamenti: tutte le info

Juventus, è partita la vendita ufficiale degli abbonamenti della stagione prossima: tutti i dettagli della nuova annata.

Dopo una stagione complicata, la Juventus si appresta a presentare la prossima stagione, l’obiettivo sarà, ovviamente, il campionato. Da oggi, infatti, sarebbe già disponibile la prenotazione degli abbonamenti dell’annata 2023-2024.

Di seguito, tutti i dettagli sul nuovo abbonamento con relativi costi nei settori specifici. Andiamo a scoprire il tutto.

Abbonamento stagione 2023-2024: i costi

Ci sarebbero diverse novità, come scrivono direttamente dal sito ufficiale della Juventus, la prima, infatti, “Acquistando entro il 2 luglio e risparmia! E poi, ancora: ci sarà la possibilità di rateizzare l’importo, e si potrà scegliere fra due tipologie. E infine, come sempre, agevolazioni previste per famiglie (grazie alla speciale tariffa Under 16) e per i giovani (con la promo Under 28)”.

L’altra grande novità di questa nuova stagione saranno due nuovi tipi di abbonamento: “BASE e FULL”, per garantire ancor più flessibilità. Di seguito i dettagli ufficiali dal sito dei bianconeri: “L’abbonamento FULL, a partire da 30 euro in media a partita, prevede la possibilità di indicare fino a 4 riserve, di effettuare il cambio nominativo per tutte le partite, dà diritto, in caso di rivendita, a una percentuale del 51% del prezzo cui il posto viene rivenduto, da utilizzare come credito, e poi ha tre vantaggi esclusivi: la prelazione sulle Coppe (con possibilità di cambio nominativo), il 50% di sconto sulla J1897 Membership e la possibilità, nei big match, di usufruire di una fase di vendita con prezzi dedicati per portare all’Allianz Stadium i propri amici bianconeri. E poi c’è l’abbonamento BASE: un prezzo medio di 27,8 euro a partita, possibilità di cambio nominativo per un massimo di 6 gare, possibilità di indicare al massimo 2 riserve e prelazione sui biglietti di Coppe Europee ma solo confermando il proprio nominativo