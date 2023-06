Juventus, fulmine a ciel sereno: “Allegri si dimette”

Calciomercato Juventus, l’insider bianconero sembra essere sicuro, nella prossima stagione potrebbe esserci un’altra guida tecnica.

Nonostante le assicurazioni di Calvo, aleggia ancora una certa incertezza nel futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus è sempre a rischio, nonostante si vada sempre di più verso la riconferma.

Secondo, infatti, una pagina insider della Juventus, però, questo futuro con Allegri non è così tanto sicuro, anzi, su Twitter c’è chi è sicuro possa dimettersi e lasciare spazio ad un nuovo tecnico, in tal caso diversi sono già i profili pronti a subentrare al suo posto.

“Allegri si dimette”: la pagina insider è sicura

Come scrivono, infatti, su Twitter, potrebbe esserci un cambio a livello tecnico per la Juventus che verrà improntata, come già abbiamo intuito, principalmente sul settore giovanile quello che può essere già considerato la certezza di questa Juventus.

Non ci resta che attendere un verdetto per capire se, effettivamente, ci sarà un nuovo allenatore nella prossima Juventus. Allegri, chiaramente, dovrà in caso alternativo rimanere rispettando il suo contratto che lo vedrebbe alla guida della Juventus per ancora altre due stagioni. Ovviamente soltanto la società deciderà il destino del tecnico che in caso di addio potrebbe essere subentrato da altri profili di assoluto prestigio come i già quotatissimi Tudor o la suggestione Antonio Conte. Staremo a vedere in attesa di un verdetto ufficiale.