Juventus, divorzio immediato con Calvo: spunta il ‘colpevole‘

La Juventus valuta il divorzio immediato con Francesco Calvo: la situazione dopo la discussione con Allegri

La situazione in casa Juventus è sempre più tesa, sopratutto per quel che riguarda la situazione di Allegri e della dirigenza.

A Udine è scoppiata l’ennesima discussione tra Francesco Calvo e Massimiliano Allegri. Il loro rapporto si era già incrinato negli ultimi tempi. L’ultima discussione è nata proprio nell’ultima giornata di campionato, pochi istanti prima del fischio finale contro l’Udinese, nel tunnel che porta verso gli spogliatoi dello stadio. Qualcuno dalla panchina con un cellulare ha mostrato ad Allegri l’azione che ha portato l’arbitro a concedere il calcio di rigore alla Roma. Il gol realizzato da Dybala ha permesso ai giallorossi di approdare in Europa League insieme all’Atalanta, a discapito proprio della Juventus. Un episodio che ha mandato su tutte le furie Allegri che ha lasciato il campo prima del triplice fischio. A quel punto sarebbe partito uno scontro verbale proprio con Calvo all’interno della Dacia Arena. La spaccatura ormai è sotto gli occhi di tutti ed è venuta ancora più alla luce nell’intervista post-partita dell’allenatore bianconero che, in maniera velata, ha espresso tutto il suo distacco da Calvo.

Juventus, divorzio con Calvo: “Elkann non può che allontanarlo”

Adesso in casa Juventus vigila il caos e finché questa situazione non verrà messa a posto, sarà complicato pensare di intraprendere una progettazione solida in vista della prossima stagione.

La crepa tra Massimiliano Allegri e Francesco Calvo sembra diventata insanabile ed è difficile pensare a un proseguo insieme nella progettazione della prossima stagione. La Juventus sembra arrivata a un punto in cui deve scegliere se stare da una parte o dall’altra, dove naturalmente una esclude automaticamente l’altra. Alla luce della riconferma di Massimiliano Allegri, come sottolineato da Scanavino nelle scorse ore, è plausibile pensare che quello a rischio potrebbe essere proprio Calvo. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Caronni, Francesco Calvo potrebbe essere allontanato, quantomeno dal reparto tecnico. Di seguito il suo tweet: “Adesso Elkann non può che allontanare Francesco Calvo, perlomeno dal reparto tecnico. Tenere un AD che ha guidato la fronda contro l’allenatore, sguinzagliando i giornalisti meno vicini ad Allegri (eufemismo) sarebbe il modo peggiore per iniziare la nuova stagione”.