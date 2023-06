Calciomercato Juventus, nuovo colpo di scena: 35 milioni scontati

Calciomercato Juventus, novità importanti nel futuro dell’esterno. Adesso potrebbe esserci lo sconto di 35 milioni: i dettagli.

Adesso potrebbe esserci lo sconto a 35 milioni di euro, si legge, infatti, da Tuttosport’, che nel futuro dell’esterno potrebbe esserci questa nuova possibilità. Secondo, infatti, le ultime novità dell’operazione si va verso questa opzione.

Tottenham pronto a chiedere lo sconto per un dei giocatori di proprietà bianconera. Così, infatti, si legge dal quotidiano sportivo che conferma questa tesi.

Tottenham pronto a chiedere lo sconto per Kulusevski: 35 milioni

Per Kulusevski non essendosi concretizzati i termini per il riscatto obbligatorio il Tottenham chiederà uno sconto sui 35 milioni pattuiti per averlo il prima possibile.

Come scrivono, infatti, dal quotidiano sportivo, in quel di Londra si stabilisce già il nuovo assetto tattico per la prossima stagione e Kulusevski potrebbe essere parte integrante di questo progetto. Certamente il giocatore fa parte di un investimento importante e, adesso, il Tottenham potrebbe chiedere lo sconto per averlo immediatamente già dalla prossima stagione. Non ci resta che aspettare la risposta dei bianconeri a tal proposito. Staremo a vedere quello che succederà ma certamente l’operazione potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni.