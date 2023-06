Da intoccabile a cedibile: Locatelli-Juventus, stretta di mano da 35 milioni

La Juventus potrebbe aprire alla cessione di Manuel Locatelli: i bianconeri attendono l’offerta giusta

L’ultima parte di stagione di Manuel Locatelli è stata decisamente negativa e adesso anche la società sta rivalutando la posizione del centrocampista ex Milan.

Massimiliano Allegri lo considera centrale nel suo centrocampo, come ha anche dimostrato con le sue scelte nel corso della stagione, preferendolo a un veterano come Leandro Paredes. L’ex Sassuolo ha avuto una prima fase di crescita, soprattutto nella scorsa stagione. Quest’anno il suo rendimento ha seguito la linea del resto della squadra, con momenti di picco e momenti decisamente disastrosi. Per la Juventus in questo momento nessuno è incedibile e tutti sono in discussione, soprattutto in un momento di rifondazione dove la restante parte della vecchia guardia è in procinto di lasciare Torino (Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rabiot). Negli scorsi mesi c’erano stati dei sondaggi da parte di alcuni club di Premier League nei confronti di Locatelli. Sondaggi che poi non si sono mai concretizzati con una vera e propria offerta.

Juventus, Locatelli in bilico: 35 milioni di euro per lasciarlo andare

Adesso il futuro di Manuel Locatelli è in bilico. Negli ultimi mesi il suo rendimento è decisamente calato e la Juventus sta valutando anche l’ipotesi della cessione già in questa finestra estiva di calciomercato.

Se pur il campione d’Europa è legato ai bianconeri fino a giugno 2026, qualora dovesse arrivare un’offerta di almeno 30-35 milioni di euro, la Juventus si siederebbe ad un tavolo per valutare le proposte e considerare la possibilità di cederlo. Nelle ultime settimane non sono mancate neanche le proteste dei tifosi nei confronti del centrocampista bianconero che sembra aver perso quella fiducia iniziale. Appena 2 assist in 32 presenze in campionato e zero alla voce gol tra tutte le competizioni. Numeri troppo scarni per un giocatore che avrebbe dovuto avere una crescita esponenziale e che invece sta andando a rilento. Anche Locatelli adesso è tra i candidati a lasciare la Juventus per fare cassa. Nessuna trattativa è ancora avviata ma la ‘Vecchia Signora’ sta iniziando a sondare il terreno per valutare eventuali proposte.