Calciomercato Juventus, proposta accettata: affare lampo con il Real

Calciomercato Juventus, proposta accettata e si va verso l’affare lampo con il Real Madrid: colpo a ‘sorpresa’.

La Juventus potrebbe intavolare un operazione con il Real Madrid, come si legge, infatti, dall’indiscrezione proveniente da ‘Sky Sport’, adesso i blancos potrebbero chiedere un operazione proprio con i bianconeri.

Come riportano da ‘Sky Sport’, ci sarebbe già una prima apertura per l’operazione dell’estate. Il giocatore del Real Madrid potrebbe arrivare a Torino.

Vazquez verso la Juventus: “Lascia il Real”

Ora si parla già dell’ipotesi di vedere, presto, Lucas Vazquez per un eventuale trasferimento alla Juventus.

Lo spagnolo vorrebbe rimanere a Madrid ma prenderebbe in considerazione l’ipotesi di lasciare il Real nel caso di offerte importanti da parte di top club, tra cui, appunto, figurano proprio i bianconeri. Certamente con l’addio di Di Maria, l’introduzione di un calciatore così esperto e sicuramente capace di dare quell’upgrade internazionale potrebbe essere mossa vincente per la Juventus che è pronta al restyling già dalla prossima stagione con l’obiettivo di perseguire tutti gli obiettivi prefissati, campionato in primis. Staremo a vedere se questa operazione verrà messa agli atti e se Vazquez sarà il prossimo rinforzo bianconero. Sicuramente il profilo, adesso, è uno di quelli più caldi proprio in orbita bianconera. Attendiamo novità in merito molto presto.