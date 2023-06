Nuovo attaccante Juventus: colpo in Serie A, lo porta Mandzukic

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a fare restyling in fase offensiva: piace un profilo ‘consigliato’ da Mandzukic.

Quale sarà l’attacco del futuro? Vlahovic sì o Vlahovic no? Certamente questi, attualmente, sono gli interrogativi che attanagliano i tanti supporter in giro per il mondo. La Juventus che verrà, certamente, introdurrà uno o addirittura due nuovi attaccanti per la prossima stagione. Uno dei nomi nuovi potrebbe essere una suggestione suggerita, proprio, dal mai dimenticato idolo dei tifosi Mario Mandzukic.

Come scrive ‘Daniele De Felice’ su Twitter, la Juventus vuole impostare un nuovo assetto tattico per la prossima stagione, soprattutto in fase offensiva. Dovesse, come sembra, rimanere ancora Allegri questi, infatti, sarebbe i nomi papabili per essere l’attacco della Juve che verrà.

Suggestione Rebic per l’attacco

Tra le possibili suggestioni offensive, oltre al ritorno di Alvaro Morata che sarebbe richiesto a gran voce proprio dallo stesso Allegri in caso di quasi certa conferma, una nuova suggestione potrebbe arrivare da Milano, consigliata direttamente, proprio, da (Marione come si faceva chiamare dai tifosi).