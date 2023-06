Scippo Roma, Juve KO: la chiudono con lo scambio

Calciomercato Juventus, c’è l’ipotesi di chiudere l’operazione con scambio. Ecco come i giallorossi potrebbero sovrastare i bianconeri.

Adesso la Juventus potrebbe essere, in qualche modo, superata dalla Roma. Il motivo, secondo l’ultima indiscrezione che arriva direttamente da ‘Calciomercato.it’, potrebbe essere dovuto ad uno scambio.

Proprio la squadra giallorossa, si legge, avrebbe già messo nel mirino l’obiettivo comune dei bianconeri e, come si legge, starebbe valutando di inserire nell’operazione una contropartita tecnica per convincere il club di Serie A a cedere il proprio pupillo alla squadra della Capitale.

Roma propone lo scambio per superare la Juve: Tahirovic per Mazzocchi

Anche la Juventus vorrebbe chiudere l’operazione. Il profilo messo in esamina è uno di cui giocatori che già potrebbero garantire la differenza a lungo termine. Un italiano che piace, non solo ai bianconeri però, infatti la Roma potrebbe convincere la Salernitana inserendo nella trattativa una contropartita di rilievo.

Per l’appunto, Tahirovic, giocatore che potrebbe fare comodo alla squadra campana in caso di addio del loro pupillo Mazzocchi. Non ci resta che attendere il possibile verdetto su questo, ormai, dichiarato intento di arrivare ad un giocatore davvero importante per il campionato italiano. Staremo a vedere cosa succederà.